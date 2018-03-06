نفى "فيلق الرحمن", إحدى جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية في منطقة الغوطة الشرقية, التوصل مع موسكو بشأن تأمين خروج آمن لقادة الجماعات المسلحة مع أسرهم من المنطقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال المتحدث باسم جماعة "فيلق الرحمن" وائل علوان ، في تصريح لوكالة (رويترز) ”لا تواصل لدينا مع الروس“.

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا اعلن, يوم الاثنين, عن استعداده لاجلاء قادة الجماعات المسلحة وأسرهم من منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق بشكل آمن, في حال لم يريدون السماح للمدنيين بالخروج من المناطق المحصورة.

وسبق ان اعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي الغوطة الشرقية وعدوا بالسماح للمدنيين بالخروج عبر الممر الآمن الذي فتحه الجيش النظامي، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إليهم.

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, ازمة انسانية خانقة, جراء الحصار المفروض عليها, بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.

وتصر روسيا على استثناء "جبهة النصرة" وغيرها من تنظيمات ارهابية ومجموعات مرتبطة بها من أي هدنة في سوريا، حيث تتواصل العمليات العسكرية ضدهم في الغوطة الشرقية .

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.