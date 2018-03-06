طالبت موسكو واشنطن، يوم الثلاثاء، بعدم إعاقة وصول المساعدات إلى مدينة الرقة ومخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2401 بخصوص الهدنة في سوريا.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "ندعو الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها في إطار القرار 2401، وعدم عرقلة وصول المنظمات الإنسانية الدولية والأممية إلى المناطق التي تسيطر عليها واشنطن، لتقييم مدى خطورة الحالة الإنسانية واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير المساعدة اللازمة للسكان المدنيين".

وكانت الأمم المتحدة أعربت مؤخرا عن رغبتها واستعدادها الوصول للرقة وتقديم المساعدات الانسانية، بمجرد الحصول على تصريح من السلطات السورية

وطالب نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قبل يومين بتشكيل "لجنة من المنظمات الدولية للذهاب إلى مدينة الرقة وإجراء تحقيق واسع حول الوضع الحالي في المدينة وتقديمه إلى المنظمات الدولية لإيصال أي مساعدة إنسانية إلى اهالي المدينة".

واشار البيان الى ان "المنطقتين الوحيدتين في سوريا حيث يتم تجاهل قرار مجلس الامن 2401 بشكل كامل ولا تقدم أي مساعدة للسكان، هما منطقتان تسيطر عليهما الولايات المتحدة، الرقة ومخيم الركبان في منطقة التنف المحتلة من قبل القوات الأمريكية"​​​.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سيطرت بدعم التحالف الدولي على مدينة الرقة، في تشرين الأول الماضي، بعد معارك ضد تنظيم داعش الذي غادرها مخلفًا الألغام والعبوات الناسفة.

وكان التحالف الدولي أبدى في 28 شباط الماضي، استعداده العمل على إدخال المساعدات الانسانية الى مخيم الركبان بالقرب من الحدود السورية – الاردنية., وذلك رداً على المقترح الروسي بتنظيم ممرات انسانية في المخيم.

واقترحت موسكو, في وقت سابق اليوم, تنظيم ممرات إنسانية في منطقة التنف ومخيم الركبان، بالقرب من الحدود السورية الأردنية، لتمكين نازحين سوريين متواجدين هناك من العودة إلى منازلهم.

وسلطت منظمات دولية الضوء على "المعاناة و الظروف الإنسانية والصحية السيئة" التي يعاني منها نحو اللاجئون في مخيم الركبان الصحراوي و"العالقين المهملين" على الحدود مع الأردن, وسط اتهامات للأردن برفض إدخالهم أو السماح للمساعدات بالوصول لهم", مطالبة الدول المعنية بالنزاع السوري بإيجاد حل فوري للأزمة الإنسانية "الخطيرة.

ويأوي مخيم الركبان نحو 60 ألف امرأة وطفل من الرقة ودير الزور، ويقع في منطقة آمنة بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف.

سيريانيوز