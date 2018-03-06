قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، يوم الثلاثاء، ان نحو ألف طفل قتل في سوريا، منذ بداية العام الحالي، في ظل تدهور حاد للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق.

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ونقلت وسائل إعلام عن أحد اعضاء المنظمة الأممية كريستوف بوليراك "قتل ما لا يقل عن 1000 طفل منذ بداية العام لغاية الآن في عموم سوريا".

وأضاف بوليراك "أصبحت الحياة تحت الأرض أمر اعتيادي للمدنيين المتواجدين في مناطق سيطرة المسلحين في الغوطة الشرقية، إذ تلجأ الأسر إلى الأقبية منذ الشهر الماضي، وبعض هذه الأقبية يضم 200 شخص".

وكانت "يونيسف" قالت في شباط، ان 59 طفلا سورياً لقوا مصرعهم خلال كانون الثاني 2018 بسبب تصاعد العنف.

وأصدرت عدة منظمات تقارير عديدة, خلال الازمة السورية, تحدثت من خلالها عن الأوضاع الانسانية والصحية والتعليمية المأساوية للأطفال والمخاطر التي يتعرضون لها و الناجمة عن الحرب في البلاد .

ويعيش الأطفال منذ بدء الأزمة في سوريا, والتي دخلت عامها السابع, أوضاع سيئة في جميع المجالات , بالاضافة للمخاطر التي يتعرضون لها والتداعيات النفسية في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف والحصار, فضلا عن مقتل وتشريد العديد منهم خلال الأحداث .

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