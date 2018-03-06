قالت وزارة الخارجية التركية، يوم الثلاثاء، إن قمة ثلاثية متوقعة بين الرؤساء بوتين وأردوغان وروحاني ستعقد في نيسان القادم لبحث الأزمة السورية.

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ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية قوله انه "من المقرر أن يجتمع رؤساء الدول الثلاثة روسيا وتركيا وإيران، في نيسان المقبل لبحث الوضع في سوريا والتطورات الراهنة في المنطقة".

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن أنقرة ستقيم مخيمات تتسع لـ170 ألف شخص في 9 مواقع قرب مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وفي المناطق الخاضعة للسيطرة التركية هناك.

وتداولت انباء في شباط الماضي حول عقد قمة ثلاثية بين تركيا وإيران وروسيا في إسطنبول حول تطورات الأزمة السورية، اضافة لعقد لقاء ثلاثي روسي ايراني تركي الشهر الحالي حول سوريا على مستوى وزراء الخارجية، قد يكون في استانا.

يشار إلى ان قمة ثلاثية في سوتشي عقدت في 22 تشرين الثاني الماضي، جمعت كل من بوتين وأردوغان وروحاني تم خلالها بحث الوضع في سوريا.

وتعتبر روسيا وإيران وتركيا من الدول المؤثرة في الازمة السورية جيث تدعم روسيا وايران النظام السوري فيما تدعم تركيا اطياف من المعارضة, بالاضافة الى انها دول ضامنة في محادثات استانا.

سيريانيوز