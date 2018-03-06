أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون), يوم الاثنين, ان الحملة التي يشنها الجيش التركي على الفصائل الكردية في منطقة عفرين بريف حلب, ادت الى تعليق عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في شرق سوريا.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روبرت مانينج قوله, في تصريح للصحفيين, إن "التوقف يعني أن بعض العمليات البرية التي تقوم بها قوات "سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف مدعوم من الولايات المتحدة وتهيمن عليه وحدات "حماية الشعب" الكردية، قد تم تعليقها مؤقتا"

من جهتها, أعلن المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين غالواي، ان " جزءا من مقاتلي قوات "قسد" المنخرطة في إطار الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في وادي نهر الفرات، توقف عن المشاركة في العملية العسكرية ضد تنظيم "داعش".

وتمكنت الفصائل الكردية بدعم من التحالف من استعادة مساحات كبيرة من "داعش" في سوريا, ورغم ان أغلب القتال ضد التنظيم انتقل إلى جيوب صغيرة، فإن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة للقوات الكردية للسيطرة على باقي الأراضي الخاضعة لداعش.

واثار الدعم الامريكي للفصائل الكردية رفض من قبل تركيا, وسط مطالبات وضغوطات بتخلي واشنطن عن الدعم لهذه الفصائل, كون تعتبرها منظمات ارهابية.

وتتباين مصالح أميركا وتركيا في سوريا, فواشنطن تركز على هزيمة "داعش", وتقدم الدعم للقوات الكردية, من اجل محاربة التنظيم في سوريا, اما انقرة فتركز على هزيمة الاكراد ومنعهم من الحصول على حكم ذاتي, حيث تشن عملية عفرين والتي تعتبرها شرعية وغير مشمولة بالهدنة التي اقرها مجلس الامن, كون هذه الفصائل الكردية تعتبرها "منظمات ارهابية".