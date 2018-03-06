تجدد سقوط قذائف, يوم الثلاثاء, على مناطق بدمشق وريفها, مما اسفر عن سقوط ضحايا في منطقتي باب توما وجرمانا.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله ان "قذيفتين سقطت على بلدة جرمانا مما اسفر عن سقوط 3 قتلى واصابة 8 بجروح".

واشار مصدر في شرطة دمشق للوكالة الى ان " مدنيين اثنين أحدهما طفل أصيبا نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي باب توما".

من جهتها, افادت مصادر مؤيدة , عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان قذائف هاون سقطت في محيط ساحة الرئيس ومحيط حي البعث بجرمانا، ادت الى سقوط قتلى وجرحى.

كما تحدثت المصادر, نقلا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق, ان قذيفة سقطت على عش الورور اقتصرت أضرارها على الماديات

و سقطت أيضا 3 قذائف على باب شرقي والدويلعة و محيط مشفى تشرين, ما اسفر عن حدوث اضرار مادية, بحسب المصادر.

وكانت عدة قذائف متفجرة سقطت امس الاثنين على مناطق في مدينة دمشق وريفها, ما اسفر عن سقوط جرحى وحدوث أضرار مادية.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

ويأتي استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت 24 شباط حيز التنفيذ، نصت على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.