عاد مانشستر يونايتد من بعيد على أرض كريستال بالاس بعد التأخر بهدفين قبل أن يفوز 2-3 الإثنين في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز، ما سمح له باستعادة المركز الثاني من ليفربول.

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واستعاد مانشستر يونايتد الوصافة برصيد 62 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول الثالث الذي سبق وانتزع المركز الثاني إثر فوزه على نيوكاسل 2-0 السبت، أمّا كريستال بالاس فقد أخفق في الخروج من منطقة الهبوط حيث ظلّ قابعاً في المركز الثامن عشر بـ 27 نقطة.



على معقل "سيلهرست بارك"، حقق أصحاب الأرض بداية مثالية عقب تقدمهم بهدفين حملا توقيع أندروس تاونسند (11) وباتريك فان أنهولت (48)، قبل أن يعود رجال المدرب جوزيه مورينيو بقوة ويسجّلوا ثلاثة أهداف قلبوا بها الطاولة عبر كل من كريس سمولينغ (55) وروميلو لوكاكو (76) ونيمانيا ماتيتش من تسديدة رائعة وبعيدة المدى (90+1).