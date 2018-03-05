أعلن ممثل قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، أليكسندر إيفانوف, يوم الاثنين, ان اكثر من 35% من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق باتت تحت سيطرة الجيش النظامي, عقب عمليات عسكرية يشنها الأخير ضد "التنظيمات المتطرفة".

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وقال ايفانوف, في تصريحات نشرتها نشرتها الصفحة الرسمية لقاعدة حميميم على (فيس بوك(, ان "المعركة البرية في الغوطة الشرقية حققت نتائج مرضية حتى الآن، لقد تم استعادة السيطرة على أكثر 35% من المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيمات المتطرفة".

واضاف ايفانوف ان "النسبة الاكبر من هذا التقدم حققته قوات العميد السوري سهيل الحسن بنسبة تزيد عن 25% وهو انجاز هام يستحق الثناء عليه أولئك الضباط الميدانيين الذي عملوا جاهدين لتحقيق ذلك، فيما سيطرت باقي التشكيلات العسكرية على نسبة 10% من الأراضي المحررة حديثاً".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض اعلن يوم الاثنين ان الجيش النظامي وحلفاءه انتزعوا السيطرة على أكثر من ثلث الغوطة الشرقية من أيدي مقاتلي المعارضة .

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, ازمة انسانية خانقة, جراء الحصار المفروض عليها, بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.

وتمكن الجيش النظامي خلال المعارك من استعادة قرى وبلدات أوتايا والنشابية وحزرما والمحمدية ومزارع الريحان و حوش زريقة وحوش الضواهرة وكتيبة الدفاع الجوي, والعديد من المزارع والتلال المحيطة وعدة مناطق باتجاه حرستا ودوما .

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن منذ اكثر من اسبوع بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.