أصيب شابين بعد تعرضهما لهجوم واعتداءات من قبل 10 شبان سوريين عند بوابة مركز تجاري في زاربروكن عاصمة ولاية زارلاند بجنوب غرب ألمانيا.

وأفاد موقع (بلاوليشت زارلاند) الألماني, أن "الشابين أصبحا ضحية اعتداء جماعي بعد أن تعرضا لإصابات جسدية خطيرة".

وأضاف الموقع ان "الحاث وقع عند مدخل مركز تجاري بالقرب من محطة ترام ـ زاربان، عندما هاجم عشرة شبان مراهقين سوريين شابين لم يتم الكشف عن جنسيتهما وألحقوا جروحا بليغة بهما، أحدهما ظهرت جروح دامية على وجهه وذلك نتيجة لكمات يدوية وركلات بالأقدام."

وتابع أن "أحد أعضاء المجموعة حاول مهاجمة أحد الضحايا بسكين، لكنه لم ينجح في ذلك".

وذكر الموقع أنه علم من أن الحادث كانت "نتيجة لخلافات قديمة تمتد لأشهر مضت بين مجموعة العشرة والشابين".

وحسب معلومات الموقع، فإن "المجموعة التي تألفت من حوالي 10 شبان كلهم لاجئين سوريين, حيث تمكنت الشرطة من القبض على أحدهم، ولكن تم إطلاق سراحه لاحقا لكون المشتبه به في سن 16 عاما, كما لم يتم العثور على سكين بحوزته".

وأشار الموقع إلى أن "الشرطة طلبت من المواطنين الإدلاء بشهادتهم إذا كانوا متواجدين بالقرب من موقع الحاث عند وقوعه".

وأوقفت السلطات الألمانية العشرات من الأفراد بينهم لاجئين سوريين ، في الفترة الأخيرة، بتهم متنوعة أبرزها تهمٍ متعلقة بين الجرائم الجنائية و"الإرهاب".

ووصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.

سيريانيوز