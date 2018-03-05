أرسلت السلطات التركية, يوم الاثنين, قافلة تقل قوات عسكرية تركية الى ولاية هاتاي على الحدود مع سوريا , في اطار عملية "غصن الزيتون".

وذكرت وكالة (الأناضول) التركية, أن القافلة تتألف من 20 عربة مدرعة، وصلت قضاء "خاصّة" على الحدود مع سوريا، وسط إجراءات أمنية واسعة.

ومن المنتظر أن تنتشر القوات الجديدة في الوحدات العاملة على الحدود، في إطار عملية "غصن الزيتون ".

وكانت تركيا أرسلت مساء يوم السبت، من ولاية "غازي عنتاب" جنوبي تركيا، قوات من الدرك والشرطة الخاصة، لدعم الوحدات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين .

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت قبل الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.

سيريانيوز



