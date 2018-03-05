أعلنت السلطات التركية, يوم الاثنين, أن نصف منطقة عفرين بريف حلب, باتت بقبضة الجيش التركي, عقب عمليات عسكرية ضد الفصائل الكردية.

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ونقلت وسائل اعلام تركية عن المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ قوله, في تصريحات للصحفيين, ان نصف منطقة عملية "غصن الزيتون" تقريبا باتت تحت سيطرة القوات المسلحة التركية".

وأضاف بوزداغ أنه "تم تحييد 2795 إرهابيا بمنطقة عفرين، منذ بدء عملية "غصن الزيتون" .

تشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.