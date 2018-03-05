سقطت من جديد, يوم الاثنين, عدة قذائف تفجرة على مناطق في مدينة دمشق وريفها, ما اسفر عن سقوط جرحى وحدوث أضرار مادية.

وذكرت وكالة (سانا) انه تم سقوط "عدة قذائف هاون أطلقها إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة” المنتشرين في بعض مناطق الغوطة صباح اليوم على مشفى تشرين ما تسبب بإصابة 7 من مراجعي المشفى إصابات بعضهم خطرة وإلحاق أضرار مادية في المكان".

واشار مصدر في قيادة شرطة دمشق في وقت لاحق اليوم, بحسب الوكالة, الى ان“3 قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية سقطت في حي باب توما ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

كما أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق “بسقوط 3 قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية سقطت على محيط مشفى الشرطة ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المشفى ومحيطه”.

ولفت المصدر إلى أن “التنظيمات الإرهابية أطلقت أيضاً 10 قذائف باتجاه ضاحية الأسد السكنية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

من جهتها, تناقلت صفحات مؤيدة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان مدنياً أصيب بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية على القسم الاحترازي في مشفى ابن سينا.

واضاف المصدر ان 3 قذائف سقطت على محيط منطقة ضاحية الأسد السكنية , حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

كما تحدثت المصادر نقلا عن مصدر في شرطة دمشق ان عدة قذائف سقطت على باب السلام في باب توما و محيط ساحة العباسيين والقصاع والدويلعة وعش الورور ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وكان 3 أشخاص أصيبوا يوم الأحد، جراء سقوط عدة قذائف متفجرة على مناطق متفرقة من دمشق وريفها.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

ويأتي استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت 24 شباط حيز التنفيذ، نصت على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.

سيريانيوز