أصيب شاب وطفل بجروح, يوم الاثنين, جراء سقوط قذائف على بلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب الشمالي.

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وذكرت مصادر مؤيدة, عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ان عدد من قذائف الهاون سقطت على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي من ناحية بنش المجاورة, ما ادى الى اصابة شاب وطفل.

وكان جرحى سقطوا, يوم الخميس, جراء سقوط قذائف هاون على بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف ادلب.

وتتعرض الفوعة وكفريا بريف ادلب لسقوط قذائف ورصاص قنص اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

يشار الى ان المعارضة المسلحة فرضت حصارا على كفريا والفوعة بعد أن شنت هجوما واسعا سيطرت فيه على مدينة ادلب في اذار عام 2015.

واعتمد مجلس الامن السبت قبل الماضي مشروع قرار ، نص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.