أعلنت الأمم المتحدة, يوم الاثنين, ان قافلة مساعدات ثانية ستدخل منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق الخميس المقبل.

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وقال الزعتري المنسق الأممي للمساعدات الإنسانية المقيم في سوريا علي الزعتري, في تصريح لوكالة (سبونتيك),: "ننتظر موافقة الحكومة السورية على إدخال المساعدات إلى مخيم الركبان، ونحن جهزنا 35 شاحنة لذلك".

ودخلت قافلة المساعدات الإنسانية عبر معبر الوافدين لمناطق لغوطة الشرقية التي يسيطر عليها المسلحون في ظل وقف إطلاق نار يتخطى هدنة الساعات الـ5 , الا انم سؤول اممي كشف ان السلطات السورية سحبت مستلزمات طبية من القافلة المخصصة لمدينة دوما.

وكانت آخر قافلة مساعدات للأمم المتحدة دخلت إلى الغوطة الشرقية في 14 شباط الماضي، عندما وصلت قافلة مزودة بإمدادات لنحو 7 آلاف و200 شخص في مدينة النشابية.

وياتي ايصال المساعدات للغوطة بموجب هدنة إنسانية يومية اعلنت عنها روسيا، لمدة 5 ساعات ، هدفها تمكين المدنيين من مغادرة مناطق القتال.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في 24 شباط الماضي، ونص على وقف إطلاق النار في سوريا وإيصال مساعدات إنسانية للمحاصرين.