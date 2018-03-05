تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتهامات بخصوص انتهاك قرار الهدنة في سوريا الذي اقر من قبل مجلس الامن الدولي منذ اكثر من اسبوع.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأفاد البيت الابيض, في بيان له, نشرته وكالات انباء, ان روسيا "تتجاهل قرار الهدنة وتواصل قتلها المدنيين في الغوطة الشرقية بذريعة عمليات مكافحة الإرهاب“، مضيفا أن الطائرات الروسية "أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا".

واشار البيان الى ان "طائرات الجيش الروسي نفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في الغوطة الشرقية في الفترة بين 24 و28 شباط".

من جهتها, ردت وزارة الدفاع الروسية على الاتهام الامريكي, قائلة ان واشنطن هي من "تخرق اتفاق الهدنة السورية من خلال تقاعسها عن منع مقاتلي المعارضة من شن هجمات يومية على الجيش السوري في الغوطة الشرقية وعلى دمشق".

وأضافت الوزارة أن واشنطن "لم تفعل شيئا لوقف هجمات المعارضة في الغوطة التي قالت إنها تهدف إلى تغيير حدود منطقة لعدم التصعيد".

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, ازمة انسانية خانقة, جراء الحصار المفروض عليها, بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.

وتصر روسيا على استثناء "جبهة النصرة" وغيرها من تنظيمات ارهابية ومجموعات مرتبطة بها من أي هدنة في سوريا، حيث تتواصل العمليات العسكرية ضدهم في الغوطة الشرقية .

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

ودخلت اليوم قافلة المساعدات الإنسانية عبر معبر الوافدين لمناطق لغوطة الشرقية التي يسيطر عليها المسلحون في ظل وقف إطلاق نار يتخطى هدنة الساعات الـ5 .

ولم تحقق الهدنة حتى الان أي نتائج, من حيث عملية اجلاء المدنيين, باستثناء طفلين, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث تتهم روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة ايصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن منذ اكثر من اسبوع بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.