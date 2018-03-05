كشف مسؤول أممي، يوم الاثنين، ان السلطات السورية سحبت مستلزمات طبية من قافلة مساعدات إنسانية مخصصة لمدينة دوما في الغوطة الشرقية.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول بمنظمة الصحة "رفض الأمن كل (حقائب) الإسعافات الأولية واللوازم الجراحية والغسيل الكلوي والإنسولين".

وتابع المسؤول، أن "نحو 70 % من الإمدادات التي نقلت من مخازن منظمة الصحة العالمية إلى شاحناتها استبعدت خلال عملية التفتيش".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مساء الأحد، أنها تستعد لإرسال قافلة مساعدات انسانية لمدينة دوما في الغوطة الشرقية، وأنها حصلت على ضمانات بإيصال مساعدات لجميع المحتاجين في 8 آذار الحالي.

وكانت آخر قافلة مساعدات للأمم المتحدة دخلت إلى الغوطة الشرقية في 14 شباط الماضي، عندما وصلت قافلة مزودة بإمدادات لنحو 7 آلاف و200 شخص في مدينة النشابية.

والغوطة آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "تخفيف التوتر" الأربع، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات أستانا عام 2017.

وتحاصر قوات النظام نحو 400 ألف مدني في المنطقة، منذ أواخر 2012، حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لهم.

وتشهد الغوطة الشرقية في هذه الأثناء، هدنة إنسانية أعلنتها روسيا، لمدة 5 ساعات لليوم الخامس على التوالي، هدفها تمكين المدنيين من مغادرة مناطق القتال.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في 24 شباط الماضي، ونص على وقف إطلاق النار في سوريا وإيصال مساعدات إنسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

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