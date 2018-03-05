أصيب 7 أشخاص، يوم الاثنين، بجروح نتيجة سقوط عدة قذائف على مشفى تشرين بدمشق.

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وقالت وكالة (سانا) ان "جبهة النصرة" أطلقت قذائف على مشفى تشرين ما أدى لإصابة 7 أشخاص بعضهم في حالة خطرة.

وكان 3 أشخاص أصيبوا يوم الأحد، جراء سقوط قذائف على مناطق بدمشق وريفها.

ويأتي اطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لاطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

ويأتي استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت 24 شباط حيز التنفيذ، نصت على وقف اطلاق النار، وايصال المساعدات الانسانية والاجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.

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