أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة، إنها ستغلق أبوابها يوم الاثنين، بسبب تهديد أمني.

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وبينت السفارة في بيان ، انها "ستغلق أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب".

وتابعت السفارة إن "خدمات مقابلات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستُلغى. وستقوم بإعلان عودة الخدمات عندما تكون جاهزة لذلك".

ولم تكشف السفارة عن طبيعة التهديدات الأمنية التي استدعت وقف عملها في العاصمة التركية.

ووجهت السفارة المواطنين الأميركيين في أنقرة إلى تجنب التجمعات ومبنى السفارة واتخاذ الحيطة والحذر عند التواجد في المزارات السياحية والمراكز التجارية وغيرها من الأماكن المزدحمة.

وكانت السفارة الأمريكية في انقرة أغلقت اثر مقتل السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف في كانون الأول 2016.

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