طورت "يوتيوب" ثلاثة مزايا جديدة للبث المباشر على موقعها، تتيح للمستخدمين تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب على الشاشة مباشرة.

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وأعلنت "يوتيوب"، ان ميزة تحويل الكلام المنطوق لنص مكتوب على الشاشة تدعم فقط اللغة الإنجليزية، أي عندما يتكلم المستخدم ضمن البث بأي كلمة يتم عرضها على الشاشة مكتوبة.

ولا تقدم هذه الخدمة جودة تحويل عالية وقريبة من الواقع، وقد تكون أسوء منها، لأن التحويل يتم في الزمن الفعلي ولا تتمكن من التعلم والتطبيق، ومن المقرر أن يتم إتاحة هذه الميزة تدريجياً خلال الأسابيع القادمة.

وبين "يوتيوب" ان الميزة الثانية المقدمة هي حفظ الدردشة المصاحبة للبث المباشر، واعادة عرضها أثناء البث، بحيث تكون متزامنة مع الفيديو المباشر، كما هو الحال مع "فيس بوك".

أما الميزة الثالثة، فهي امكانية عمل إشارة للموقع الجغرافي geotag للبث المباشر أثناء البدء من الهاتف الذكي، لإخبار الأصدقاء والمشاهدين من أين تقوم بالعرض.

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