سقط ضحايا, يوم الاحد, جراء سقوط قذائف متفجرة على مدينة دمشق وريفها وحماه.

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وذكرت وكالة (سانا) ان " 4 قذائف صاروخية سقطت على منازل المواطنين في بلدة اصيلة شمال غرب مدينة حماة , ما تسبب بمقتل مدني واصابة اثنين بجروح أحدهما امرأة".

وفي سياق متصل, نقلت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله, ان جريح اصيب نتيجة سقوط 3 قذائف على القيمرية بدمشق.

وفي ريف دمشق, بين مصدر في قيادة الريف ان أربع قذائف على محيط ضاحية الأسد ما اسفر عن حدوث اضرار مادية.

كما ذكرت المصادر ان امرأة وطفلاً اصيبا جراء سقوط عدة قذائف على مدينة جرمانا.

وكانت قذائف سقطت امس السبت على القيمرية وباب توما و محيط مشفى البيروني وضاحية الاسد بريف دمشق, ما ادى الى حدوث اضرار مادية.

وجاء اطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لاطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

ويأتي استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت حيز التنفيذ، نصت على وقف اطلاق النار، وايصال المساعدات الانسانية والاجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.

سيريانيوز