أعلن "فيسبوك" التراجع عن فكرة تقسيم الـ NEWSFEED، بعد ردود فعل سلبية من المستخدمين، مؤكداً تطوير الشكل الحالي للقسم.

ونقل موقع "ديلي ميل" البريطاني عن Adam Mosseri مدير الـ Newsfeed بشركة "فيس بوك"، انه "فى الدراسات الاستقصائية، أخبرنا الناس أنهم أقل رضا عن المنشورات التي كانوا يشاهدونها، والتقسيم لم يساعد فى التواصل أكثر مع الأهل والأصدقاء".

وكانت الشركة الأمريكية العملاقة طرحت هذه التقسيمات في شهر تشرين الأول الماضي للتجربة في محاولة لفصل المحتوى الخاص بالأصدقاء والعائلة عن ما يتم نشره من قبل الصفحات التي يشترك بها المستخدمون.

وأعرب المستخدمون الذين اختبروها عن عدم رضاهم عن هذا الأمر، حيث وجدوا الانقسام معقدا للغاية، كما أثارت هذه الخطوة احتجاجا من الناشرين الذين كانوا يخشون من أن تحجب تلك الخطوة منشوراتهم عن الجمهور.

سيريانيوز