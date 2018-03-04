كشف المسؤولون عن تطبيق "فايبر"، عن خاصية جديدة تتيح محادثات جماعية تتسع لمليار شخص في المحادثة الواحدة.

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وكشف القائمون على تطبيق “فايبر” Viber في معرض برشلونة MWC18 عن خاصيّة المُجتمعات الافتراضية، Communities، التي تتسع لمليار شخص في المحادثة الجماعية الواحدة.

وقال المسؤولون عن التطبيق إن "وجود ضوابط على عدد المُستخدمين، يأتي بسبب قيود تقنية لم تقدر تلك الشركات على تجاوزها، في وقت نجحت فيه "فايبر" في توفير التقنية اللازمة لاستيعاب أكبر قدر مُمكن من المُستخدمين.

ويُمكن للمستخدمين التفاعل مع المحادثات داخل المجموعة بالتعليق مُباشرة عليها أو بتسجيل الإعجاب. كما يُمكن لأصحاب المجموعات الحصول على مورد مالي منها من خلال لاستعانة ببعض التطبيقات الخارجية لهذا الغرض كالمتاجر الإلكترونية أو شبكات الإعلانات أيضًا.

وتتسع مجموعات المحادثة في "فيسبوك" لـ 150 شخص فقط، وفي "واتس آب" تتسع المجموعات لـ 256 شخص، بينما تتسع مجموعات "تيليجرام" لـ 100 آلاف شخص.

سيريانيوز