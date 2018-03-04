تعتبر التطبيقات الوهمية التي يضمها متجر "أندرويد" من الأمور التي تهدد سلامة بيانات المستخدمين، والتي يمكنها عبر بعض الحيل إقناع المستخدمين بتثبيتها من خلال استخدام أسماء تطبيقات شهيرة مثلاً.

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وقدم موقع "اليوم السابع" المصري بعض النصائح التي تساعد المستخدم في التعرف على تلك التطبيقات الوهمية، لحماية بياناتهم، وهي :

- تحقق من اسم التطبيق: وهي من الحيل التي ينبغي على المستخدمين مراعاتها بشكل كبير، حيث يلجأ أصحاب هذه البرامج الخبيثة لوضع أسماء وهمية تشبه أسماء التطبيقات الشهيرة لإغراء المستخدمين لتحميلها، لكنها في الحقيقة مجرد تطبيقات وهمية هدفها النهائي هو اختراق بيانات المستخدمين.

- متابعة تعليقات المستخدمين: وتعد من الأمور المهمة أيضا التي ينبغي على المستخدمين مراعاتها، فمتابعة تلك التعليقات وما اذا كانت سلبية أم إيجابية على التطبيق يوضح حقيقته للمستخدم.

- تحقق من عدد مرات التحميل: وتعطي عدد مرات تحميل التطبيق مؤشراً هاماً ينبغي ملاحظته من قبل المستخدم، فالتطبيقات الوهمية لا يتم تحميلها سوى عشرات المرات، مقابل ملايين مرات التحميل لتلك التطبيقات الحقيقية.

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