أفادت توقعات بأن "انستغرام" قد تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقها.

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وبحسب التقارير، فإن أيقونات تفيد بمثل هذه الميزة، تظهر عند تحديث التطبيق الأخير على أندرويد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تأتي فيها سيرة ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على "انستغرام"، حيث سبق وأن تحدثت مدونة WAbetainfo قبل شهرين عن زر خاص بالميزة أيضاً.

وتسير "انستغرام" على خطى "سناب شات" التي كانت أطلقت مكالمات الفيديو منذ عام 2014 وأضافت بعدها الملاحظات الصوتية والفيديو في عام 2016.