اقترب برشلونة خطوة إضافية من اللقب عقب تجاوز منافسه المباشر ووصيفه أتلتيكو مدريد 1-0 الأحد في مباراة تكتيكية من الدرجة الأولى ضمن المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

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وكانت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد قمة تكتيكية بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى وقد سيطر أصحاب الأرض على الشوط الأول وكان أتلتيكو مدريد الأكثر أفضلية في الثاني.



وصار رصيد برشلونة 69 في الصدارة مقابل 61 للوصيف أتلتيكو مدريد، إذ انحصر الصراع على اللقب منطقياً بين الفريقين.



وجاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة حرة مباشرة نفذها أسطورته ميسي (26).



وقالت شبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات، إن الهدف الذي سجله ميسي، كان الهدف رقم 100 لبرشلونة في الموسم الحالي في مختلف المسابقات.



وأوضحت أن برشلونة أصبح الفريق الخامس الذي يصل إلى 100 هدف في الموسم الحالي في الدوريات الخمس الكبرى، بعد باريس سان جيرمان (140)، مانشستر سيتي (117)، ريال مدريد (106)، ليفربول (105).