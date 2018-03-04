واصل المتصدّر مانشستر سيتي المضي قدما نحو حسم اللقب مبكراً بتغلّبه على ضيفه حامل اللقب تشيلسي 1-0 الأحد في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وبهذا اقترب مانشستر سيتي أكثر من حلم الفوز بلقب الدوري بعدما رفع رصيده من النقاط على رأس جدول الترتيب إلى 78 نقطة، بفارق 18 نقطة عن ليفربول اقرب المنافسين.



هدف مانشستر سيتي على تشيلسي جاء عن طريق البرتغالي برناندو سيلفا في الدقيقة 46 من المباراة التي سيطر فيها أصحاب الأرض بشكل شبه كامل، ولم يسمحوا فيها لصاحب اللقب من التسديد على المرمى ولو لمرة واحدة.



وظهر فريق المدرب الإيطالي انتونيو كونتي بلا حول ولا قوة أمام الضغط الهائل الذي قام بها السيتي على منطقته، وكان تشتيت الكرة هو الوصف الأدق لحالته.



وتجمد رصيد تشيلسي عند 53 نقطة في المركز الخامس متأخراً بفارق 5 نقاط عن توتنهام، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري ابطال أوروبا.