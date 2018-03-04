أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، قانوناً يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 لمدة سنة ميلادية بحيث يشمل الديون المترتبة بعد نفاذه.

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ونشرت وكالة (سانا) الرسمية نص القانون رقم 5 لعام 2018، وجاء في مادته الأولى، يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 لمدة سنة ميلادية بحيث يشمل الديون المترتبة بعد نفاذه.

وجاء القانون رقم 5 بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-6-1439-ه الموافق -22-2-2018-م

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 بإعفاء اصحاب الاشتراكات الهاتفية "العادية، التلكسية، الدارات الهاتفية، الأجهزة اللاسلكية، اتصالات السفن" المدينون لجميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم من جميع الفوائد والأجور الأخرى المترتبة على ديونهم حال التسديد.

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