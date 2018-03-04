حضر أرسنال لمواجهة الخميس المقبل ضد مضيفه ميلان الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي "يوروبا ليغ"، بخسارة جديدة أمام مضيفه برايتون 1-2 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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وازداد موقف المدرب الفرنسي لأرسنال أرسين فينغر حرجاً بعد الخسارة التي جاءت إثر سقوطين كبيرين أمام مانشستر سيتي بنتيجة واحدة (صفر-3) في نهائي مسابقة كأس الرابطة الأحد الماضي، والخميس في مباراة مؤجلة من الدوري.



ورفعت مجدداً اللافتات المطالبة برحيل فينغر عن الفريق اللندني الذي يشرف عليه منذ 1996، وهو الذي مدّد عقده حتى 2019 رغم فشل الفريق في التأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 1998.



وفي ظل وجوده في المركز السادس بفارق 13 نقطة عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، والذي يحتله جاره توتنهام الفائز على لاعبي فينغر في المرحلة قبل الماضية (1-صفر)، انحصر طموح "المدفعجية" بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي تشكل مفتاحه من أجل إنقاذ الموسم ومحاولة خوض دوري الأبطال الموسم المقبل في حال تتويجه بلقب المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية.



غير أنّ مهمة الـ"غانرز" لن تكون سهلة، إذ يتواجه في الدور ثمن النهائي الذي يقام ذهاباً الخميس المقبل، مع ميلان الذي يقدم أداءً تصاعدياً بقيادة مدربه الجديد ولاعب وسطه السابق جينارو غاتوزو.



ووجد أرسنال نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الثامنة عندما حصل صاحب الأرض على ركلة ركنية وصلت إلى الهولندي ديفي بروبر الذي سبق الحارس التشيكي بيتر تشيك إليها وحوّلها برأسه، لتصل إلى لويس دانك الذي تابعها مباشرة في الشباك.



وتلقى أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 26 عندما خسر لاعبوه الكرة في منطقتهم، فوصلت إلى الألماني باسكال غروس الذي لعبها عرضية إلى غلين موراي، فأودعها الأخير برأسه في الشباك.



وعاد أرسنال إلى أجواء المباراة بفضل الوافد الجديد الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ الذي قلّص الفارق قبيل انتهاء الشوط الأول بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة من السويسري غرانيت تشاكا (43)، مسجلاً هدفه الثاني بقميص "المدفعجية" الذين انضم إليهم في كانون الثاني قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.



وتلقى أرسنال هزيمته العاشرة هذا الموسم، فيما حقق برايتون الذي ما زال ينافس في مسابقة الكأس خلافاً لأرسنال (سيلتقي مانشستر يونايتد في ربع النهائي)، فوزه الثاني توالياً والثالث في آخر 4 مراحل، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر.