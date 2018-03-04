أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباريات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة، بعد وفاة لاعب وقائد فيورنتينا دافيدي أستوري الأحد.

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وأعلن فيورنتينا وفاة لاعبه الدولي دافيدي أستوري (31 عاما) بشكل مفاجئ ليلاً في أحد فنادق مدينة أودينيزي، حيث كان الفريق متواجداً استعداداً للقاء نادي المدينة ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.



وبحسب صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، عثر عليه جثة هامدة في سريره من قبل أفراد في الجهاز الفني للنادي، كانوا قد صعدوا الى غرفته للاستفسار عنه بعد تغيبه عن موعد الفطور الصباحي مع باقي اللاعبين.



وقال فيورنتينا في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إنه يشعر بـ "صدمة عميقة لاضطراره لإعلان وفاة القائد دافيدي أستوري بعد وعكة مفاجئة".



ولد أستوري في مدينة بيرغامو بشمال إيطاليا، ونشأ في الفئات العمرية لميلان الذي أعاره الى عدد من أندية الدرجة الثالثة، قبل ان يبدأ مشاركاته في الدرجة الأولى في موسم 2008-2009 مع كالياري. أمضى ستة مواسم مع الأخير، قبل الانتقال الى نادي روما حيث أمضى عاما واحدا فقط، انتقل بعده الى فيورنتينا عام 2015 حيث تولى سريعا شارة القيادة.



وعلى الصعيد الدولي، خاض 14 مباراة مع المنتخب الإيطالي.