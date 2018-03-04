روما ينتفض ويسقط نابولي المتصدر برباعية ويخطف المركز الثالث بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

حقق روما فوزاً كبيراً وغير متوقعاً على مضيفه نابولي المتصدر بأربعة أهداف مقابل هدفين في إطار المرحلة السابعة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ورغم هذه الهزيمة استمر نابولي في صدارة الترتيب رغم تجمد رصيده عند 69 نقطة متصدراً بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة، فيما اقتنص روما المركز الثالث من جاره وغريمه لاتسيو بعد أن رفع رصيده إلى 53 نقطة.



واستعاد روما توازنه سريعاً عقب سقوطه على أرضه ووسط جماهيره في المرحلة الماضية أمام ميلان (0-2).



وكان نابولي هو الفريق السباق بالتهديف عن طريق لورنزو إنسيني في الدقيقة السادسة، وسريعاً ما استعاد روما زمام الأمور وأحرز هدف التعادل عن طريق التركي جينغيز أوندير في الدقيقة 7، قبل أن يتألق الدولي البوسني إدين دجيكو ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 26، ثم عاد دزيكو وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 79 أجهز تماماً لاعبو روما على أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الرابع عن طريق الأرجنتيني دييغو بيروتي.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع سجل البلجيكي درايس مارتينز الهدف الثاني لنابولي. سيريانيوز 2018-03-04 16:09:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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