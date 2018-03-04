يواصل الجيش التركي, يوم الأحد, عملياته العسكرية في عفرين, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني الماضي.

وأفادت وكالة (الأناضول) التركية, أن رئاسة الأركان التركية، أعلنت تحييد 2612 إرهابيًا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين بريف حلب.

وأضافت أن الجيشين والحر تمكنا من فرض السيطرة على قرية حاج خليل في عفرين، التي كانت تحت سيطرة مقاتلي ب ي د/بي كا كا في إطار عملية غصن الزيتون , كما سيطرا على مركز ناحية الشيخ حديد غرب منطقة عفرين في إطار غصن الزيتون.

من جهتها, ذكرت وسائل إعلام كردية أن عناصر الجيش التركي والجيش الحر المتمركزين في محيط ناحية شيه استهدفت مواطنة برصاصة قناصة، مما أدى إلى وفاتها.

وأشارت إلى أن اشتباكات قوية اندلعت في محيط ناحية شيه بين مقاتلي وحدات حماية الشعب ، والجيشان التركي والحر من جهة أخرى، تزامن ذلك مع قصف الطائرات التركية مركز منطقة جندريسه، ونواحي شيه وشرا.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.

سيريانيوز