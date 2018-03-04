عادت خدمة الانترنت إلى دير الزور بعد انقطاعها لمدة 4 سنوات نتيجة اعتداءات على الكابل الضوئي الواصل إلى المحافظة.

ونقلت صحيفة (الثورة) الحكومية, عن محافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي قوله ان "دمة الانترنت عادت إلى المحافظة بعد انقطاع دام 4 سنوات بعد أن تمكنت ورشات الاتصالات من إصلاح الكابل الضوئي الواصل إلى المدينة".

بدوره, أكد مدير الاتصالات بدير الزور رمضان الضللي أن "خطوات العمل لإصلاح الكابل الضوئي وتغذية دير الزور بخدمة الانترنت بدأت فور فك الحصار عن مدينة دير الزور من قبل الجيش النظامي, حيث قامت ورشات الشركة بالتعاون مع فرع حمص بالعمل على مدار الساعة لإصلاح جميع الأعطال".

وأدت العمليات العسكرية والاشتباكات والقصف خلال المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إلى تدمير جزء من منظومة الكهرباء والاتصالات بالإضافة إلى كبير من البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة .

وكانت الشركة السورية للاتصالات أعادت خلال الفترة الماضية خدمة الاتصالات الأرضية إلى دير الزور والبوكمال والميادين ووضعت 30 ألف خط في الخدمة كما أعلنت أن المشتركين في خدمة الاتصالات بالمحافظة لن يدفعوا أي أجور إضافية وذلك نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال فترة سيطرة "داعش" على أغلب المنطقة.‏

ووصل الجيش في 5 أيلول الماضي إلى مدينة دير الزور وتمكن من فك الحصار عنها, بدعم من الطيران الروسي.

كما تمكن الجيش النظامي من استعادة عدة مناطق وبلدات بريف دير الزور أبرزها مدينة البوكمال والتي انتزعها في 9 تشرين الثاني من جديد من قبضة "داعش".

سيريانيوز