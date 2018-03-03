شالكه يحسم موقعته أمام هرتا برلين بثنائية ويصعد مؤقتاً للمركز الثاني بالدوري الألماني اخبار الرياضة شارك

حسم شالكه مباراته مع ضيفه هرتا برلين بهدف دون رد السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكان شالكه ثالثاً قبل المباراة برصيد 40 نقطة خلف بوروسيا دورتموند 41 والذي تنتظره مباراة قوية اليوم أمام مضيفه لايبزيغ، ليصعد الملكي إلى الوصافة برصيد 43 نقطة.



وسجّل الكرواتي ماركو بياكا المعار من يوفنتوس الإيطالي هدف المباراة الوحيد (37).



وصار آينتراخت فرانكفورت ثالثاً مؤقتاً أيضاً بعدما تجاوز عقبة ضيفه هانوفر بهدف داني فييرا دا كوستا (39) ليرفع رصيده إلى 42 نقطة.



وعزّز باير ليفركوزن من حظوظه في المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بانتصار على مضيفه فولفسبورغ 2-1.



وتقدم باير ليفركوزن بهدفي الأرجنتيني ألاريو من ركلة جزاء 31 وبراندت 78 قبل أن يذلل السويسري أدمير محمدي الفارق 79، ليرتفع رصيد الفائز إلى 41 نقطة متخلفاً بفارق الأهداف عن دورتموند.



وأنعش هوفنهايم آماله بالتأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية بفوزه على مضيفه أوغسبورغ بهدفي الكرواتي كراماريتش وغنابري (30 و50) ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع.



وفي مباراة الهروب من شبح الهبوط تعادل ماينتس السادس عشر (25 نقطة) مع مضيفه هامبورغ السابع عشر (18) بلا أهداف. سيريانيوز 2018-03-03 18:25:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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