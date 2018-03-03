عزّز إشبيلية موقعه الخامس بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو 2-صفر، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ورفع إشبيلية رصيده إلى 45 نقطة متمسكاً بفرصة المشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، فيما بقي أتلتيك بلباو في المركز الثالث عشر مؤقتاً وله 32 نقطة.



ويدين إشبيلية بالفوز الرابع عشر هذا الموسم للكولومبي لويس مورييل الذي افتتح التسجيل إثر تمريرة من فاسكيز (27)، وللأخير الذي عزز هذا التقدم بالهدف الثاني بعد عرضية من الفرنسي ستيفن نزونزي تابعها برأسه في الشباك (32).



وارتقى ليغانيس إلى المركز الثاني عشر مؤقتاً بانتصاره على ضيفه ملقا بهدفي إيراسو والمغربي نور الدين امرابط (55 و62) ليرفع رصيده إلى 33 نقطة تاركاً ملقا في المركز الأخير (13 نقطة).



كما تعادل إيبار مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بهدف الياباني إينوي (11) مقابل هدف الحارس الصربي دميترفيتش (بالخطأ في مرمى فريقه 33). ليبقى الأول في المركز الثامن (39 نقطة) وصاحب الأرض في المركز التاسع عشر (19 نقطة).