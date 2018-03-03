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الارجنتيني ديبالا يقود يوفنتوس لفوز قاتل على ملعب لاتسيو بالدوري الايطالي
اخبار الرياضة

نجح يوفنتوس حامل اللقب في العودة من العاصمة الإيطالية روما، بفوز قاتل على لاتسيو (1-0)، السبت ضمن الجولة الـ27 من الدوري الايطالي.


 

 

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وسجل باولو ديبالا هدف المباراة الوحيد لليوفي، في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة أبقى يوفنتوس نفسه على مقربة من نابولي، حيث أصبح الفارق بينهما نقطة واحدة، قبل خوض الأخير ديربي الشمس، أمام روما، مع العلم بأن يوفنتوس لديه مباراة مؤجلة، أمام أتالانتا.

سيريانيوز

2018-03-03 18:42:43
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