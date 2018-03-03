حقّق باريس سان جيرمان المهم في انتظار الأهم عندما فاز على مضيفه تروا بهدفين نظيفين ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

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وتناوب على تسجيل هدفي فريق العاصمة الفرنسية كل من الأرجنتيني آنخل دي ماريا (47) وكريستوفر نكونكو (77).



ورفع سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الـ"ليغ 1" بفارق 14 نقطة عن أقرب مطارديه موناكو صاحب المركز الثاني.



ودارت المباراة في غياب نجم الفريق الباريسي الأول البرازيلي نيمار الذي خضع اليوم لعملية جراحية في ساقه في البرازيل وتابع المباراة مباشرة على الشاشة الصغيرة من غرفته في المستشفى.



كما شهد اللقاء غياب الثنائي كيليان مبابي والبرازيلي الآخر ماركينوس لأسباب صحية في حين خيّر المدرب الإسباني أوناي إيمري إراحة كل من الهداف الأوروغواياني إدينسون كافاني ومتوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي بغية الاستعداد لمواجهة "الميرينغي" في أفضل الظروف.