أسهم النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بشكل كبير في منح ليفربول فرصة اعتلاء الوصافة مؤقتاً عقب الفوز الثمين على ضيفه نيوكاسل (2-0) السبت ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي.

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على ملعب "أنفيلد"، وقع صلاح الهدف الأول (40) وهو الهدف الـ 24 في رصيده وبفضله التحق بنجم توتنهام، هاري كين، في صدارة ترتيب الهدافين، كما نجح ساديو ماني في تسجيل الهدف الثاني (55) بعد عمل ثنائي مميز مع البرازيلي فيرمينيو.



وصعد ليفربول إلى المركز الثاني مؤقتاً برصيد 60 نقطة ويبقى متأملاً في عثرة لمانشستر يونايتد الذي سيلعب في ضيافة كريستال بالاس الإثنين، أمّا نيوكاسل فقد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.

وبدوره تمكن بيرنلي من تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه إيفرتون 2-1.



وتقدم الضيوف في الدقيقة 20 بواسطة اللاعب التركي جينك توسن لكن الشوط الثاني جاء لصالح أصحاب الأرض إذ سجل آشلي بارنس الهدف الأول في الدقيقة 56 ثم أضاف النيوزيلندي كريس وود الهدف الثاني في الدقيقة 80.



وطرد قائد إيفرتون الويلزي آشلي ويليامس في الدقيقة 86 لإعتدائه على أحد مدافعي بيرنلي.



ويحتل بيرنلي المركز السابع برصيد 40 نقطة فيما يأتي إيفرتون في المركز التاسع مؤقتاً برصيد 34 نقطة.