حافظ توتنهام على حظوظه بدخول المربع الذهبي في الدوري الإنكليزي إثر انتصاره الصعب على ضيفه هدرسفيلد، 2-0 يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

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وحاز الكوري الجنوبي سون هيونغ على نجومية اللقاء بتسجيله هدفي فريقه عقب صناعة من آلي وكين (27 و54)، ليبقى توتنهام في دائرة الصراع على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ويحافظ على المركز الرابع (58 نقطة) .



ومع أنّ توتنهام حصد الأهم بالنقاط الثلاث إلا أنّ صدارة هدافي الدوري الممتاز التي يتربع عليها هاري كين باتت مهددة إثر فشله في التسجيل وسط ملاحقة شرسة من المصري محمد صلاح والأرجنتيني أغويرو.



ومنح الجزائري رياض محرز فريقه ليستر سيتي نقطة غالية في الدقائق الأخيرة من مباراته مع ضيفه بورنموث 1-1.



وتقدم بورنموث بهدف النرويجي كينغ من ركلة جزاء (35) قبل أن يعدل محرز من ركلة حرة مباشرة في اللحظات الأخيرة من المباراة.



وتعادل ساوثهامبتون مع ستوك سيتي 0-0، وفاز واتفورد على وست بروميتش بهدف نظيف سجله ديني (77).



وخطف سوانسي انتصاراً مهماً جداً في سبيل هروبه من شبح الهبوط وجاء على حساب ضيفه وست هام 4-1.