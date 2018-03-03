قال المرصد السوري لحقوق الإنسان , يوم السبت, أن طائرات حربية تركية استهدفت قوات موالية للنظام السوري في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 36 منهم.

وأضاف المرصد في بيان نشرته وكالة (رويترز) أن هذه هي المرة الثالثة في غضون 48 ساعة التي تستهدف فيها طائرات حربية تركية قوات موالية للحكومة دخلت إلى عفرين في الأسبوع الماضي لدعم وحدات حماية الشعب الكردية في صد هجوم تركيا ومقاتلي المعارضة الموالين لها.

وتابع المرصد أن الغارة الجوية ضربت معسكرا في كفر جنة, وقال تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تقوده وحدات حماية الشعب في بيان أن الغارات التركية استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة القوات الشعبية التابعة للجيش النظامي من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (0300 حتى 0800 بتوقيت جرينتش ).

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا أن عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.

سيريانيوز