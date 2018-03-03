أعلنت هيئة الأركان التركية السبت السيطرة على 7 مناطق سكنية في عفرين ، بما في ذلك بلدة راجو الاستراتيجية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكر حساب هيئة الأركان التركية على تويتر أنه " تمت السيطرة على 7 مناطق سكنية في عفرين بما فيه بلدة راجو".

وكان مصدر مطلع صرح في وقت سابق اليوم أن القوات التركية ومقاتلي "الجيش الحر" سيطرا على قريتين على محور قرية راجو القريبة من عفرين، تمهيدا لدخولها, مشيرا الى إنه تم السيطرة على القرى المحيطة بقرية راجو، تمهيدا لدخولهم إليها، وهما قرية بيكو، وبلل كوي.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, الا ان تركيا اعلنت ان عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.