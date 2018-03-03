قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت أن المسلحين في سوريا يخرقون بشكل دائم الهدنة في أرياف حلب واللاذقية ودمشق والغوطة الشرقية.

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وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، إن "المسلحين خرقوا الهدنة المعلنة 4 مرات، أثناء استهداف قناصتهم للممر الإنساني المخصص لخروج المدنيين من الغوطة"، مؤكدة أن "ذلك أدى إلى إصابة 3 مدنيين".

وتابع يفتوشينكو، أن "الحالة حول منطقة نقطة العبور من الممر الإنساني آخذة في التدهور"، مؤكدا أن "المسلحين يمنعون السكان المدنيين من الخروج من الغوطة الشرقية في مناطق القتال".

واردف رئيس المركز الروسي للمصالحة ان " القناصة يطلقون النار على المنطقة.. هم يستخدمون شبكة أنفاق تحت الأرض في هجماتهم الاستفزازية".

وأضاف رئيس مركز المصالحة الروسي: "نطالب قادة التشكيلات المسلحة غير القانونية بأن يوقفوا استبدادهم تجاه السكان المحليين، وأن يكفوا عن الاستفزازات المسلحة وأن يضمنوا الخروج الآمن للأشخاص من المناطق الخطرة".

وتعرض, في وقت سابق اليوم, معبر الخروج الآمن في مخيم الوافدين الذي خصص لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية, للاستهداف بالهاون ورصاص القنص, مع دخول الهدنة يومها الخامس.

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

ولم تحقق الهدنة حتى الان أي نتائج, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة ايصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن السبت الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.