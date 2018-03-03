أعلنت وزارة الكهرباء, يوم السبت, عن ارتفاع طفيف في ساعات التقنين في المحافظات السورية بسبب أعمال الصيانة.

وارجعت الوزارة في إعلان نشرته على صفحتها الرسمية, في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) سبب الارتفاع الطفيف في ساعات التقنين الى "البدء بأعمال الصيانة الدورية على عنفات محطات توليد الكهرباء في كافة المحطات وذلك للحفاظ على جاهزيتها استعداداً لفصل الصيف المقبل".

ولم تحدد الوزارة مدة التقنين ولا اوقاتها ضمن اليوم .

وتحسن الواقع الكهربائي في سوريا مقارنة بالوضع سابقا, لاسباب ارجعتها وزارة الكهرباء, الى استعادة السيطرة على حقول الغاز بالمنطقة الوسطى, حيث ارتفعت واردات مادة الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 10 ملايين ونصف متر مكعب من الغاز يوميا, إضافة إلى نجاح الحكومة في توريد مادة الفيول ما انعكس إيجابا على الطاقة المولدة بالمحافظات.

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب, بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.

سيريانيوز