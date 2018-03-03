أطلقت الشركة السورية للاتصالات عدة عروض ترويجية خلال شهر آذار الجاري تتضمن جملة من التخفيضات للمشتركين الحاليين والجدد على خدمات الانترنت سواء لعملية الاشتراك الجديد أو رفع سرعة الانترنت.

وذكرت الشركة في بيان لها نشرته وكالة (سانا) الرسمية, أن "الهدف من العروض الترويجية نشر خدمات الانترنت وتدعيم حضورها",

وتتضمن العروض تركيب بوابات تراسل "ايه دي إس إل" يحصل فيها المشترك الذي يقوم بالاشتراك بسرعة 2 أو 4 ميغا على شهر مجاني خلال الدورة الهاتفية الثالثة.

وأضافت الشركة في البيان أنه يتم منح المشتركين الحاليين حسم قدره 35 بالمئة من أجور الاشتراك الشهري للسرعة الجديدة لمدة شهرين متواصلين خلال الدورة الهاتفية الثالثة أيار وحزيران.

وأوضحت أن "باب الاشتراك بالميزات الجديدة مفتوح طيلة شهر آذار ويتم من خلال مراجعة المركز الهاتفي وتقديم طلب الاشتراك", لافتة إلى أنه "بعد انتهاء العرض تطبق التعرفة المعتمدة للسرعات المشترك بها تلقائيا".

ويشار على أنه سبق و أطلقت السورية للاتصالات عدة عروض تشمل تخفيضات على الاتصالات داخل القطر وتخفيضات على خدمات الانترنت .

سيريانيوز