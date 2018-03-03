سقطت, يوم السبت, 13 قذيفة على محيط مشفى البيروني وضاحية الاسد بريف دمشق, ما ادى الى حدوث اضرار مادية.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة قوله ان "ارهابيين استهدفوا مشفى البيروني في ريف دمشق بـ 8 قذائف سقطت في محيط المشفى وتسببت بوقوع أضرار مادية".

ولفت المصدر إلى أن "الإرهابيين أطلقوا 5 قذائف على محيط ضاحية الأسد ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وأضرار في الممتلكات".

وكان 3 اطفال اصيبوا بجروح امس الجمعة جراء سقوط عدد من القذائف على ضاحية الأسد في ريف دمشق، في وقت تعرضت فيه برزة بدمشق للاستهداف بالقذائف دون تسجيل إصابات.

وجاء اطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لاطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم .

ويأتي استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت حيز التنفيذ، نصت على وقف اطلاق النار، وايصال المساعدات الانسانية والاجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.