منحت المؤسسة العامة للإسكان مهلة جديدة وأخيرة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية والالتزامات المالية تجاهها، لغاية نهاية شهر ايار المقبل..

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وكرت المؤسسة, في اعلان لها, نشرته صحيفة (الثورة) المحلية, انه "تم منح المكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد الأقساط مهلة اضافية لمدة تزيد على 240 يوما وأخيرة لغاية 31-5-2018 لتسديد التزاماتهم المالية مع الغرامات المترتبة عليهم".‏

وأوضحت المؤسسة أنه "في حال عدم التسديد ضمن الفترة المحددة التي أعلنت عنها يعد الاكتتاب أو التخصيص ملغى حكما مع اعتبار هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخص وإنذار نهائي".‏

وسبق للمؤسسة العام للإسكان أن منحت المتأخرين عن سداد مستحقاتهم مهلة لغاية 31-12-2017 من أجل تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.‏

يشار إلى أن الأسد أصدر في كانون الثاني 2015، المرسوم رقم 12 وقضى بإعفاء المواطنين المتأخرين عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه "المؤسسة العربية للإسكان"، من مدد وغرامات التأخير شريطة تسديدهم تلك الأقساط خلال فترة اربعة أشهر منذ تاريخ صدور المرسوم .