غرام الذهب يعاود ارتفاعه و يسجل 17400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب ارتفاعه, يوم السبت, حيث بلغ غرام الـ21 قيراط 17400 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17400 ليرة للمبيع، وبـ17300 ليرة للشراء. وحددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14915 ليرة للمبيع، وبـ14815 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الـ21 قيراط وصل يوم الخميس الماضي الى 17200 ليرة مبيع، و17100 ليرة شراء. سيريانيوز

2018-03-03 08:32:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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