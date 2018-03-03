سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين, يوم الجمعة, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريف الحسكة الجنوبي.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر أهلية قولها ان "عدة صواريخ أطلقتها قوات التحالف الدولي الموجودة في منطقة الجبسة سقطت على منازل المواطنين وسط قرية السراجية ما تسبب بمقتل وجرح عدد من المدنيين".

ولفتت المصادر إلى أن القرية تعرضت إلى قصف "بـ 4 صواريخ من قبل قوات التحالف الدولي وتسببت بوقوع دمار كبير في منازل المواطنين".

وكانت طائرات التحالف الدولي شنت منذ يومين قصفا على قرية الصفاوي القريبة من الحدود السورية العراقية ما تسبب بمقتل وجرح عدد من المدنيين.

ويأتي ذلك، بعد أيام من استهداف طائرات التحالف الدولي تجمعاً للمهجرين في دير الزور، أدى لمقتل 24 شخصاً وإصابة آخرين.

واقر التحالف الدولي في شباط الماضي، بان 841 مدنيا على الأقل قتلوا في غارات نفذها طيرانه في سوريا والعراق منذ عام 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته لاسيما دير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.