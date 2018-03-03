يواصل الجيش التركي, يوم السبت, عملياته العسكرية في عفرين, مما ادى الى سقوط ضحايا, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني, في وقت ارسلت تركيا قوات خاصة إضافية إلى المنطقة.

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وكرت وسائل اعلام كردية ان الطيران التركي استهدف قرية كفر جنة التابعة لناحية شرا بعفرين، ما ادى الى مقتل واصابة عدد من مقاتلي الفصائل الكردية .

واشارت المصادر الى ان قصف تركي بالصواريخ طال قرى ناحية شرا، وسينكا وبرافا وجما وكفر جنة ومركز ناحية شرا ومناطق رجو وجنديسه

ولفتت المصادر الى حدوث معارك بين الجيش التركي وفصائل كردية في محيط جندريسه وناحية راجو وقرية ماسكا و محيط قرية جما وتلة بافلون

من جهتها, أفادت وكالة (سانا) نقلا عن مصادر اهلية ان "قوات النظام التركي والمجموعات الإرهابية استهدفت بقذيفة دبابة سيارة تقل عددا من المدنيين في قرية حجيلة التابعة لناحية جنديرس ما تسبب بمقتل 8 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح معظمهم من النساء والأطفال".

وأشارت المصادر إلى أن "القصف العنيف الذي تنفذه قوات النظام التركي طال العديد من القرى في ناحيتي شران وجنديرس ما أدى إلى إلحاق دمار في منازل المواطنين والبنى التحتية والمرافق العامة".

من جهة اخرى, اعلنت وكالة (الاناضول) التركية ان الجيشين التركي والحر سيطرا على مركز ناحية راجو وقريتي رمادية وحميلك في عفرين, ضمن عملية "غصن الزيتون", وسط اشتباكات في مناطق متفرقة

وبحسب الوكالة, فان الجيش التركي تمكن من قتل 2434 إرهابيا في منطقة عفرين منذ بدء عملية غصن الزيتون في 20 كانون الثاني.

وفي سياق متصل, أرسلت تركيا مساء اليوم، من ولاية "غازي عنتاب" جنوبي تركيا، قوات من الدرك والشرطة الخاصة، لدعم الوحدات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين .

وأفادت وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر عسكرية تركية، بأن قافلة قوات الدرك والشرطة، انطلقت من مركز المهمات المشتركة بمدينة "إصلاحية" التابعة للولاية.

ووصلت وحدات تركية جديدة يوم الخميس الماضي الى منطقة عفرين بريف حلب لدعم عملية "غصن الزيتون" والتي تشنها القوات التركية ضد الفصائل الكردية منذ 20 شهر كانون الثاني.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, الا ان تركيا اعلنت ان عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.