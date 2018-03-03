تعرض, يوم السبت, معبر الخروج الآمن في مخيم الوافدين الذي خصص لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية, للاستهداف بالهاون ورصاص القنص, مع دخول الهدنة يومها الخامس.

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وذكرت وكالة (سانا) ان الممر الامن تم استهدافه "بقذيفتي هاون وبرصاص القنص بعد مرور نحو ساعتين على بدء التهدئة المحددة بين الساعة 9 صباحا و2 ظهرا يوميا ".

واشارت الوكالة الى انه "لم يخرج أي مدني من الممر حتى الآن".

من جهتها, أفادت قناة (روسيا اليوم) ان المسلحين استهدفوا محيط معبر الوافدين بالغوطة الشرقية بقذيفتين دون انفجارهما

وتشهد الغوطة الشرقية في هذه الأثناء، هدنة إنسانية لمدة 5 ساعات لليوم الخامس على التوالي، هدفها تمكين المدنيين من مغادرة مناطق القتال.

وتمكّن طفلان , ليل الخميس_الجمعة, من مغادرة الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني ، حيث تمكن عناصر الجيش النظامي من توفير غطاء آمن لهم واستقبالهم.

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

ولم تحقق الهدنة حتى الان أي نتائج, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة ايصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن السبت الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.