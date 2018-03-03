اعلن البيت الابيض, يوم الجمعة, ان الولايات المتحدة الامريكية لن تسامح مع "المجاور" التي يرتكبها النظام السوري, وذلك رداً على التطورات التي تجري في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

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واشار البيت الابيض, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام, الى ان "النظام السوري سيكون مسؤولًا عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في الغوطة الشرقية".

واتهم البيان النظام السوري "بمهاجمة المدنيين بالأسلحة الكيميائية ومنع وصول المساعدات الإنسانية".

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, ازمة انسانية خانقة, جراء الحصار المفروض عليها, بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنهاالجيش النظاميعلى المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين,

ودعا البيان "النظام السوري وداعميه الروسي والإيراني إلى الالتزام بقرار الهدنة الإنسانية الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

ولم تحقق الهدنة حتى الان أي نتائج, وسط تبادل أطراف الصراع الاتهامات بخرقها, حيث اتهمت روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة ايصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن السبت الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.